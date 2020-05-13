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13 травня 2020, середа, 16:21 4
Судова влада 2020-05-13T20:00:04+03:00
Українські Новини
Посадові особи МВС та Держміграції підозрюються в причетності до витоку персональних даних у Telegram-канал

Посадові особи МВС та Держміграції підозрюються в причетності до витоку персональних даних у Telegram-канал

Ирина Николенко
Кримінальне провадження, МВС України, персональні дані, ДБР України, Державна міграційна служба України
ДБР відкрило справу на посадових осіб МВС та Держміграції. Фото: pixabay
ДБР відкрило справу на посадових осіб МВС та Держміграції. Фото: pixabay

В той час, як правоохоронці відкрили справу за витік персональних даних з баз державних відомств, ДБР почала підозрювати посадових осіб МВС та Держміграції у витоку персональних даних громадян та відкрила кримінальну справу. Про це повідомляє прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Посадові особи Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби підозрюються у можливій причетності до витоку персональних даних громадян в Telegram-канал. За даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило справу.

"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом витоку інформації, яка містить персональні дані громадян України. За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби", – йдеться в повідомленні.

Підозрюваним інкримінують кілька статей Кримінального Кодексу України. Згідно ч. 3 ст. 365 (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу) і ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу.

Раніше Українські Новини повідомляли, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, у справі щодо витоку інформації з бази даних із 26 млн водійських посвідчень, порушено кримінальну справу, а додаток "Дія" є безпечним і захищений.

Також правозахисник Євген Захаров повідомив, що за допомогою програми "Дія" порушуються права на захист персональних даних та приватність комунікацій.

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