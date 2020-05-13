По делу "слива" базы данных из 26 млн водительских удостоверений возбуждено уголовное дело, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с обнородованием базы данных из 26 млн водительских удостоверений в Telegram-бот не осталась не замеченной. По данному делу возбуждено уголовное дело. Об этом премьер рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"То, что вы видите в Интернете, действительно происходило. По этому поводу возбуждено уголовное дело. Это происходило более полугода назад, когда были старые базы данных. Новые реестры абсолютно защищены", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что приложение "Дія" полностью безопасно и защищено. Он подчеркнул, что никаких утечек информации не происходило.

В то же время Министерство цифровой трансформации отрицает причастность приложения "Дія", в котором запустили новые услуги, к обнародованию Telegram-ботом базы данных из 26 млн водительских удостоверений.

Как сообщали Українськi Новини, портал "Дія" запустил новые 15 услуг для граждан и бизнеса.

Также председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.