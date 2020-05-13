Рада дозволила судам відновлювати і продовжувати процесуальні строки за заявою учасників на період карантину

Верховна Рада дозволила відновлювати і продовжувати процесуальні строки на період карантину за заявою учасника справи.

За ухвалення законопроекту №3383 за основу проголосували 253 депутата при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, документом передбачається не автоматичне продовження строків за заявою.

Документом учасники справи і особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, інтереси чи обов'язки, наділяються правом на поновлення строків, а також продовження процесуальних строків, встановлених законом або судом, на термін дії карантину, шляхом подачі відповідної заяви.

Таким чином, суд відновлює строки, встановлені певними нормами Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, тільки за заявою особи.

При цьому кожна сторона має право подати заяву про відстрочку на час карантину.

Як сообщади Українські Новини, в рамках ослаблення карантину з 11 травня можуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.