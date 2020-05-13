Бесконтактное меню и столики только для двоих: что нужно знать при посещении кафе и ресторанов

Тем временем, как с 11 мая Кабинет министров разрешил возобновить работу непродовольственных магазинов, а также летних площадок кафе и ресторанов "на вынос", Министерство здравоохранения напоминает о соблюдении рекомендаций в местах питания в период карантина. Об этом говорится в постановлении министерства №18 от 9 мая, которое вступило в силу с 11 мая, передают Українські Новини.

Противоэпидемиологические рекомендации по организации и работе "на вынос" летних площадок кафе и ресторанов, опубликовали на сайте Минздрава.

Рекомендации для персонала

Перед началом работы заведения общественного питания проводить температурный скрининг всем работникам. Если зафиксировали температуру выше 37,2 градуса или признаки ОРЗ, их нельзя допускать к работе. Также нужно проводить дезинфекцию устройства, которым измеряли температуру.

Работники общепита должны быть одеты в медицинскую маску или респиратор, очки (или защитный экран между работником и посетителем при выдаче заказов "на вынос") и одноразовые перчатки.

После снятия защитных средств, необходимо мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком.

Работников, которые достигли 60-летнего возраста, необходимо временно отстранить от исполнения обязанностей.

Рекомендации на территории заведения

Обслуживать клиентов разрешается исключительно "на вынос" или на летних площадках при соблюдении дистанции не менее 1,5 метров между сидячими местами. За одним столом разрешается садить не более 2 человек (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Места для сидения по возможности нужно обшить тканью или другими материалами, которые можно дезинфицировать.

Также запрещается обслуживать клиентов внутри помещения. Вход в помещение разрешается только для пользования санузлами.

В зоне обслуживания нужно организовать места с антисептиками для рук с содержанием спирта не менее 70% и разместить яркий указатель.

Выдавать бумажные меню запрещается, они должны быть размещены при входе бесконтактно.

В местах выдачи заказов и расчета необходимо исключить вход клиента в помещение заведения, иметь возможность безналичного расчета и оборудовать столик для бесконтактной передачи заказа.

Заказ на вынос можно подавать в многократной посуде при условии, что мыть при высокой температуре в посудомоечной машине и с использованием посудомоечных средств.

Администрация заведения должна самостоятельно следить, чтобы не создавались скопления людей и очереди в местах выдачи заказов. В возможных местах скопления нужно нанести маркировку с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

В санузлах должно быть жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца, многократные – запрещаются.

Необходимо информировать посетителей об установлении ограничений и условий обслуживания в заведении и на официальных страницах.

В производственных помещениях и в местах контакта с посетителями нужно проводить влажную уборку каждые 2 часа.

Ранее Українські Новини сообщали, как прошел первый день после ослабления карантина в ресторанах и кафе.

В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений.

Также возобновили работу продовольственные магазины.