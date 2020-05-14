Баканову ніхто не відповів на тривожний лист про дестабілізацію в енергетиці – ані Зеленський, ані Разумков, ані Шмигаль

Баканову ніхто не відповів на тривожний лист про дестабілізацію в енергетиці – ані Зеленський, ані Разумков, а

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що на лист голови СБУ Івана Баканова про існуючу загрозу для об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) через велику кількість виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що був направлений Президенту, спікеру та прем'єр-міністру, відповіді не отримані.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит Українських Новин.

"Інформування щодо передумов до дестабілізації функціонування ОЕС України направлено на адресу Президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, секретаря Ради національної безпеки і оборони України та першого заступника голови Антимонопольного комітету України. Наразі відповідей на вказані листи не надходило", - вказано в документі.

Нагадаємо, раніше СБУ попросила Раду впровадити модель проведення "зелених аукціонів" для недопущення дисбалансу в ОЕС України через велику кількість виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Також в СБУ додали, що неконтрольований розвиток ВДЕ при відсутності високоманеврених і регулюючих потужностей призведе до дисбалансу ОЕС України і створить передумови до виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі.

Для вирішення даної проблеми СБУ запропонувала: прискорити перехід до "зелених аукціонів"; надати оператору системи передачі додаткові можливості для забезпечення операційної безпеки ОЕС України в умовах значної частки ВДЕ; заборонити видавати технічні умови для підключення до енергосистеми об'єктів ВДЕ, які перешкоджають видачі потужностей діючими видами генерації.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах.

Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази.