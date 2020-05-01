НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза

Национальная комиссия госрегулирования и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила в 2,7 раза, или на 969,47 гривен/МВт-ч, до 1 536,17 гривен/МВт-ч максимальную стоимость электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) на "рынке на сутки вперед" (РСВ).

Об этом свидетельствует постановление НКРЭКУ от 30 апреля №905, передают Українські Новини.

Согласно ему, НКРЭКУ сняла с государственного предприятия "Гарантированный покупатель" обязательство продавать электроэнергию на РСВ по минимально возможной цене (566,7 гривен/МВт-ч).

"Гарантированному покупателю" в своей заявке на РСВ указывать цену на электрическую энергию, объем которой определен им до 10:00 дня, предшествующего торговому, в соответствии с пунктом 5.1 главы 5 порядка (продажи электроэнергии "Гарантированного покупателя" на РСВ), на уровне, не превышающем 75% цены в часы максимальной нагрузки (2 048,23 гривен/Мвт-ч, без НДС)", - говорится в постановлении.

Как сообщали Українські Новини, солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле.

Тем временем, цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе.