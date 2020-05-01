подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Экономика
  • НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза
01 мая 2020, пятница, 20:10 188
Экономика 2020-05-01T20:11:35+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза

НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза

Григорий Яковенко
Электроэнергия, НКРЭКУ, Гарантированный покупатель, Рынок электроэнергии
Трифоновская СЭС. Фото: 0552.ua
Трифоновская СЭС. Фото: 0552.ua

Национальная комиссия госрегулирования и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила в 2,7 раза, или на 969,47 гривен/МВт-ч, до 1 536,17 гривен/МВт-ч максимальную стоимость электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) на "рынке на сутки вперед" (РСВ).

Об этом свидетельствует постановление НКРЭКУ от 30 апреля №905, передают Українські Новини.

Согласно ему, НКРЭКУ сняла с государственного предприятия "Гарантированный покупатель" обязательство продавать электроэнергию на РСВ по минимально возможной цене (566,7 гривен/МВт-ч).

"Гарантированному покупателю" в своей заявке на РСВ указывать цену на электрическую энергию, объем которой определен им до 10:00 дня, предшествующего торговому, в соответствии с пунктом 5.1 главы 5 порядка (продажи электроэнергии "Гарантированного покупателя" на РСВ), на уровне, не превышающем 75% цены в часы максимальной нагрузки (2 048,23 гривен/Мвт-ч, без НДС)", - говорится в постановлении.

Как сообщали Українські Новини, солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле.

Тем временем, цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе.

Больше новостей о: Электроэнергия НКРЭКУ Гарантированный покупатель Рынок электроэнергии

После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось
Уголовная ответственность и первые нарушения: как начали работу рынки в Украине
Новости
НКРЭКУ повысила максимальную цену продажи "зеленой" электроэнергии в три раза 20:24
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза 20:10
Предприниматели в Черкассах пикетируют управление полиции: требуют разрешить бизнесу работать 19:49
В Офисе президента рассказали, когда могут открыть метро 19:34
В Мукачево с понедельника собираются ослабить карантин. Разрешат работу торговых центров и посещение парков 19:17
больше новостей
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая 07:00
В Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020 11:34
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу 07:00 Новости дня
больше новостей
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
Запорожская АЭС отключила четвертый энергоблок 10:08
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
больше новостей
В Офисе президента рассказали, когда могут открыть метро
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok