Степанов анонсує ще одне підвищення зарплат медикам. Якщо в бюджеті знайдуться гроші

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує на підвищення зарплати медиків в установах 2-3 ланки до 50% у разі внесення змін у державний бюджет та виділення на ці цілі додаткових 11 млрд гривень.

Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Тому перше, що ми повинні зробити - це підвищити заробітну плату. Ми розрахували з середньої заробітної плати у березні місяці, що для підвищення її з липня нам потрібно 11 млрд гривень", - сказав міністр.

Степанов запевняє, що обговорював питання виділення цих коштів з Прем'єром Денисом Шмигалем і отримав підтримку від Президента Володимира Зеленського.

"Ми розмовляли, що зможемо знайти ці кошти, зробили попередній розподіл саме на підвищення заробітної плати до 50% медикам 2-ї і 3-ї ланки медичної допомоги. Це міські, районні, обласні лікарні", - вважає міністр.

Він вважає теперішній рівень зарплат медиків у лікарнях знущанням.

"Вже настав той час, коли треба перестати знущатися над медичними працівниками. Платити лікареві-хірургу з 20-річним стажем у міській або районній лікарні заробітну плату 6-6,5 тис. гривень - це знущання. По-іншому сказати не можна", - сказав Степанов.

Міністр запевняє, що доб'ється виплату 300% надбавок до окладу лікарям, задіяним у боротьбі з епідемією COVID-19 і обурений, що на місцях виділені кошти не були розподілені на виплату доплат у повному обсязі.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 11 травня тільки Полтавська область в повному обсязі виплатила 300%-ву надбавку медикам, які працюють з COVID-19.

9 травня Степанов заявив, що Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ї надбавки лікарям.