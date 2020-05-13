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13 травня 2020, середа, 15:38 14
Кабмін 2020-05-13T17:15:03+03:00
Українські Новини
З вересня українці зможуть їздити в Білорусь тільки за закордонними паспортами

З вересня українці зможуть їздити в Білорусь тільки за закордонними паспортами

Елена Новикова
Білорусь, Закордонний паспорт, Паспорт громадянина України, Виїзд за кордон, Перетин кордону
Закордонний паспорт. Фото: mandruy.com
Закордонний паспорт. Фото: mandruy.com

Кабінет Міністрів заборонив в'їжджати з 1 вересня поточного року в Білорусь за паспортом громадянина України, у той час, як нещодавно паспорт для виїзду за кордон і ID-карта з'явилися в додатку "Дія".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Так, українці повинні будуть в'їжджати на територію Білорусі за паспортами для виїзду за кордон.

Згідно з пояснювальною запискою, дане рішення повинно прискорити проходження пунктів пропуску на кордоні та зменшити кількість випадків підробки паспорта громадянина України.

Також це має посилити національну безпеку.

Зазначається, що громадяни України можуть виїхати з Білорусі за паспортом громадянина України, але поїздки з України в Білорусь повинні здійснюватися за закордонним паспортом.

Як повідомляли Українські Новини, з березня 2020 року українці можуть перетинати кордон з Росією тільки за закордонними паспортами.

Також 17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до правила в'їзду підлітків в ОРДЛО.

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