В Кабмине внесли изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО

Несмотря на то, что вступило в силу упрощенное пересечение границы с Крымом для детей, Кабинет министров Украины изменил порядок пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет.

Об этом говорится в постановлении КМУ № 62 "Некоторые вопросы въезда/выезда граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В соответствии с постановлением, до 1 мая 2020 въезд на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет, у которых отсутствует паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, может осуществляться через контрольные пункты въезда/выезда при предъявлении свидетельства о рождении с учетом требований по сопровождению таких лиц, предусмотренных абзацем 4 п. 6 Порядка въезда лиц, перемещения товаров на ТОТ в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, утвержденного постановлением КМУ от 17 июля 2019 г. №815.

При этом п. 6 указанного Порядка внесены изменения.

"Гражданами Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины в результате постоянного проживания на временно оккупированных территориях или в которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей/похищением, - при предъявлении свидетельства о рождении (для граждан Украины , не достигших 16-летнего возраста) или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС в случае, указанном в абзаце 7 настоящего пункта", - говорится в постановлении.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, кто остался в плену у ОРДЛО по итогам обмена пленными.

Напомним, в ноябре Кабмин разрешил пересекать линию разграничения на Донбассе детям по свидетельству о рождении и временному удостоверению.