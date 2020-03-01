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01 марта 2020, воскресенье, 08:27 51
Общество 2020-03-01T08:27:46+02:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам

С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам

Анна Рудык
Загранпаспорт, Выезд за границу, Въезд в Россию, Пересечение границы
Биометрический паспорт. Фото: censor.net.ua
Биометрический паспорт. Фото: censor.net.ua

С марта украинцы могут пересекать границу с Россией только по заграничным паспортам, которые, по заявлению Пристайко, помогут ловить должников.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял 18 декабря 2019 года, оно вступило в силу 1 марта 2020 года, передают Українські Новини.

Таким образом, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией осуществляется на основании заграничного паспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию России.

При въезде украинцев с территории России в Украину Государственная пограничная служба Украины будет пропускать граждан Украины также по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Такое решение предусматривает сокращение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Данное постановление Кабмина предусматривает приостановление действия положений соглашения с Россией от 16 января 1997 года, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине внесли изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО.

Ранее вступило в силу упрощенное пересечение границы с Крымом для детей.

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