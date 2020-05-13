У Зеленського натякнули, що він може залишитися на другий термін

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов припускає, що чинний президент Володимир Зеленський не обмежиться одним терміном і можливо буде балотуватися в президенти ще раз. Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону у вівторок, 12 травня.

Зокрема, перший заступник голови Офісу президента вважає, що п'ять років у політиці мало, для того, щоб зробити вагомі зміни в країні.

Так, на питання журналіста про те, чи повернеться президент Зеленський до керівництва студією "Квартал-95" після закінчення, обіцяного їм, першого і останнього терміну, Трофімов відповів:

"Не говорив з ним про це. Моя особиста думка... Я не думаю, що це буде п'ятирічний термін. Я все-таки вважаю, що якийсь буде продовження каденції... тому що дійсно мало п'ять років для політики", - заявив Трофімов.

Також, за словами заступника голови ОП, у Зеленського ще є багато часу, щоб ґрунтовно подумати щодо терміну своєї президентської кар'єри.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський заявляв, що не має наміру балотуватися на другий термін в президенти.

Крім того, фільм про рік президентства Зеленського Офіс в цей раз зняли без залучення "Кварталу 95".