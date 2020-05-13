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13 травня 2020, середа, 15:27 23
Президент 2020-05-13T17:15:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського натякнули, що він може залишитися на другий термін

У Зеленського натякнули, що він може залишитися на другий термін

Елизавета Кесельман
Вибори Президента України, Сергій Трофімов, Президент Володимир Зеленський, Офіс Президента України

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов припускає, що чинний президент Володимир Зеленський не обмежиться одним терміном і можливо буде балотуватися в президенти ще раз. Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону у вівторок, 12 травня.

Зокрема, перший заступник голови Офісу президента вважає, що п'ять років у політиці мало, для того, щоб зробити вагомі зміни в країні.

Так, на питання журналіста про те, чи повернеться президент Зеленський до керівництва студією "Квартал-95" після закінчення, обіцяного їм, першого і останнього терміну, Трофімов відповів:

"Не говорив з ним про це. Моя особиста думка... Я не думаю, що це буде п'ятирічний термін. Я все-таки вважаю, що якийсь буде продовження каденції... тому що дійсно мало п'ять років для політики", - заявив Трофімов.

Також, за словами заступника голови ОП, у Зеленського ще є багато часу, щоб ґрунтовно подумати щодо терміну своєї президентської кар'єри.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський заявляв, що не має наміру балотуватися на другий термін в президенти.

Крім того, фільм про рік президентства Зеленського Офіс в цей раз зняли без залучення "Кварталу 95".

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