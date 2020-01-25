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25 января 2020, суббота, 15:19 78
Политика 2020-01-25T15:20:46+02:00
Українські Новини
Зеленский подтвердил, что не намерен баллотироваться на второй срок

Зеленский подтвердил, что не намерен баллотироваться на второй срок

Валерия Драгомирова
Президент, Украина, Второй срок, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не планирует баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции на посту главы государства.

Об этом он заявил в интервью израильскому 9 каналу.

Зеленский отметил, что после завершения первого срока, он хочет "передать страну другому человеку".

Также Зеленский ответил на вопрос, получится ли у него повторить успех персонажа сериала "Слуга народа".

"Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - сказал он.


Как сообщали Українські Новини, 20 мая Владимир Зеленский официально стал Президентом

Зеленский произнес речь, в которой обязался всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины.

Кроме того, в субботу Зеленский отмечает День рождения.

Он родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

По образованию Зеленский юрист, а по профессии – актер и сценарист.

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