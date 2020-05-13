Європу посеред травня накрили снігопади

В той час, як 12 травня в деяких регіонах України прогнозували дощі з градом, в декількох країнах Європи випав сніг, а циклон вже рухається в Україну. Про це передають Українські Новини.

В країнах Європи несподівано засніжило. Польщу, Литву, Німеччину накрило снігом. Подекуди висота покриву сягала 10 сантиметрів. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Сніг випав у двох містах Латвії – Бауска і Даугавпілс, він став найпізнішим за всю історію спостережень.

Випав сніг і в Білорусі, в місті Гродно сніговий покрив досягав 1 см, а потім вітер приніс опади і в Мінськ.

"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1 ... Рожевий - сніг", – повідомила Наталя Діденко.

У травні в Європі випав сніг. Фото: Facebook Наталя Діденко

Жителі Європи, де випали опади, в мережі публікували фото і відео, як їх країни накрив снігопад.

Сніг випав у Польщі. Скріншот Facebook Dariusz Ciochanowski

Також жителі Латвії публікують фото з засніженими зеленими краєвидами.

Жителі Білорусі опублікували фото, як у Мінську випав сніг.

Сніг випав у Мінську. Фото Facebook Ірина Ді

Як повідомила Наталія Діденко, сьогодні вдень температура повітря в Україні становить +12 +17 градусів. А в столиці буде сонячно, без опадів.

А вже завтра, 14-го травня в Києві варто очікувати дощі, заморозків не буде, а вдень похолоднішає на кілька градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують влітку аномальну спеку та посуху з дощами.

11 травня в Україну прийшов потужний атмосферний фронт, в деяких областях стовпчики термометрів піднялися до +20... +25 градусів.