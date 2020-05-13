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13 травня 2020, середа, 14:31 8
Економіка 2020-05-13T15:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня знову підскочила. Курс НБУ на 14 травня

Гривня знову підскочила. Курс НБУ на 14 травня

Анна Рудык
Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар почав падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 травня, на 11,90 коп. до 26,6903 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13 травня, на 0,47 коп. до 26,8093 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Тим часом у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 травня на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

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