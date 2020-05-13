У Києві другий день поспіль зменшується кількість нових хворих на коронавірус

У Києві кількість випадків коронавірусу збільшилася на 30 порівняно з 12 травня. Про це сьогодні, 13 травня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу за добу в Києві становить 30 осіб (59 за минулу добу).

За останню добу захворіли: 7 жінок у віці від 21 до 82 років і 3 дівчинки 8, 9 і 14 років. також 9 чоловіків у віці від 39 до 81 року і хлопчик, якому 13 років.

За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві людини, всього 40 летальних випадків.

Всього в столиці 1960 підтверджених випадків коронавірусу.

За останню добу в лікарні госпіталізовано п'ять пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали 169 киян.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 402 до 16 425, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 439 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 7,2%, кількість нових летальних випадків - знизилось на 17,6%.

Тим часом ВООЗ заявила про п'яти методи лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.