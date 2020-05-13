У квітні грошова база зросла на 6,3%

У квітні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 6,3% до 512,012 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року грошова база збільшилася на 7,2% з 477,491 млрд гривень.

Грошова маса в квітні зросла на 1,9% до 1 545,689 млрд гривень, а з початку року - на 7,5% з 1 438,311 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в квітні збільшився на 7,3% до 417,727 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 8,7% з 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, зі зростання у 3% на зниження 7,7%.

Раніше, у грудні, грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 6,9% до 477,490 млрд гривень.