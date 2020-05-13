У США та Росії найбільше хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 13 травня

У той час, як ВООЗ закликає країни не скасовувати карантин передчасно, в середу, 13 травня, у світі зареєстровано 4 262 051 випадків захворювання на коронавірус, 1 493 450 з них одужали, 291 961 – померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.



На першому місці за кількістю хворих на коронавірус знаходиться США. Тут на коронавірус захворіли 1 369 484 осіб, одужали - 230 287, померли - 82 373.



На другому опинилася Росія. Тут вже 232 243 хворих новим вірусом. Одужали - 43 512, померли - 2 116 осіб.



228 030 осіб захворіли на коронавірус в Іспанії. Одужали - 138 980, померли - 29 920.



На четвертому місці Великобританія з 227 741 хворими. Одужали - 1023, померли - 32 769.



На п'яте місце змістилася Італія. Тут захворіли 221 216, одужали - 109 039, померли - 30 911.



Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.



Тим часом ООН заявила, що коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом.