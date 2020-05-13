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  • У США та Росії найбільше хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 13 травня
13 травня 2020, середа, 08:42 24
Світ 2020-05-13T10:00:02+03:00
Українські Новини
У США та Росії найбільше хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 13 травня

У США та Росії найбільше хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 13 травня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.
Коронавірус. Фото: pixabay.

У той час, як ВООЗ закликає країни не скасовувати карантин передчасно, в середу, 13 травня, у світі зареєстровано 4 262 051 випадків захворювання на коронавірус, 1 493 450 з них одужали, 291 961 – померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

На першому місці за кількістю хворих на коронавірус знаходиться США. Тут на коронавірус захворіли 1 369 484 осіб, одужали - 230 287, померли - 82 373.

На другому опинилася Росія. Тут вже 232 243 хворих новим вірусом. Одужали - 43 512, померли - 2 116 осіб.

228 030 осіб захворіли на коронавірус в Іспанії. Одужали - 138 980, померли - 29 920.

На четвертому місці Великобританія з 227 741 хворими. Одужали - 1023, померли - 32 769.

На п'яте місце змістилася Італія. Тут захворіли 221 216, одужали - 109 039, померли - 30 911.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

Тим часом ООН заявила, що коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом.

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