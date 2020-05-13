Кредити стануть дешевшими. У НБУ заявили про готовність банків до роботи у складних умовах

Національний банк заявляє, що українські банки підготовлені до роботи в складних макроекономічних умовах і мають підтримати відновлення економіки після карантину, при цьому до карантину НБУ встиг оштрафувати 3 банки на 4,4 млн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Вказується, що наведені через пандемію коронавірусу карантинні заходи помітно вплинули на роботу сектору, зокрема на динаміку залучення депозитів, кредитування і прибутковість учасників ринку.

"Національний банк істотно пом'якшив вимоги до банків і розширив можливості із безперебійної підтримки ліквідності, проте умови їх роботи залишаться складними в наступні місяці через погіршення якості портфеля, зростання ризиків і зменшення попиту на послуги. Водночас проведена реформа банківського сектору значно посилила стійкість банків, тому більшість установ зможуть уникнути необхідності у збільшенні капіталу. А після виходу з загальнонаціонального карантину ключовим завданням банків стане підтримка економічного відновлення країни", - йдеться в повідомленні.

За даними Нацбанку, прибуток банківського сектору в 1-му кварталі 2020 зріс на 23,8% порівняно з відповідним кварталом 2019 і становив 16 млрд гривень.

Водночас за березень сектор отримав лише 97 млн гривень прибутку через різке зростання відрахувань у резерви.

Також в НБУ повідомляють, що 14 банків отримали збитки на рівні 2,7 млрд гривень.

Темпи зростання чистого процентного (+6,8% р./р.) і комісійної (+7,9% р./р.) доходів були найнижчими за 4 останніх роки.

Прогнозується, що в наступні місяці фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та формування резервів під них.

Водночас указується, що проведена реформа банківського сектору значно посилила стійкість банків, тому більшість установ зможуть уникнути необхідності у збільшенні капіталу.

Для пом'якшення впливу пандемії на банківський сектор і підтримки економіки Нацбанк істотно пом'якшив регуляторні вимоги до банків.

Також НБУ ввів новий інструмент довгострокового рефінансування під плаваючу ставку, щоб посилити позитивний ефект від зниження облікової ставки.

На тлі карантинних заходів знижується попит на банківські послуги, але залишається постійним і буде зростати попит на фінансування оборотного капіталу бізнесу, особливо на етапі відновлення економіки.

Тому банки мають бути готові підтримати підприємства, забезпечивши доступ до кредитних ресурсів якісним позичальникам.

Незважаючи на низьку інфляцію і зниження облікової ставки, НБУ очікує, що кредити стануть дешевшими.

Як повідомляли Українські Новини, банки почали видавати менше кредитів населенню і бізнесу.

Тим часом, НБУ пропонує змінити порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків.