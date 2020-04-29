Банки начали выдавать меньше кредитов населению и бизнесу

Банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса в то время, как НБУ разработал программу ипотеки для населения под 10%.

Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за 2-й квартал 2020, передают Українськi Новини.

Указывается, что опрос был проведен с 19 марта по 9 апреля 2020 года.

"Опрошенные учреждения ожидают дальнейшего снижения активности кредитования, замедления притока средств клиентов и роста всех рисков, прежде всего - кредитного. Для кредитов бизнеса наибольшее падение в прошлом квартале произошло в сегментах долгосрочных кредитов и кредитов в иностранной валюте, зато спрос на краткосрочные займы медленно рос", - говорится в нем.

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Отмечается, что именно этот фактор и потребность в пополнении запасов и оборотных средств были определяющими для спроса со стороны крупных предприятий в 1-м квартале.

Зато со стороны малого и среднего бизнеса снижается спрос на кредиты для пополнения оборотного капитала и капитальных инвестиций.

По данным опроса, половина всех опрошенных банков в прошлом квартале усилили стандарты кредитования бизнеса из-за негативных инфляционных, курсовых и общеэкономических ожиданий.

Также в прошлом квартале уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты бизнеса.

Для крупных заемщиков основной причиной респонденты указали более жесткие условия в части размера кредита или кредитной линии, а для малых и средних предприятий (МСП) - требования к залогу.

Падение спроса со стороны населения на кредиты в 1-м квартале стало самым большим с 2015 года.

Для потребительского кредитования это связано с уменьшением расходов на товары длительного пользования и покупку иностранной валюты.

В 1-м квартале банки ужесточили стандарты ипотечного и потребительского кредитования в связи с инфляционными рисками, ожиданием снижения общей активности и платежеспособности потребителей.

Также снизился уровень одобрения заявок на кредиты населению.

Банки отмечают, что в целом в прошлом квартале резко вырос уровень всех рисков, среди которых больше всех возрос кредитный риск, а меньше всех - риск ликвидности.

В следующем квартале, а также в ближайшие 12 месяцев в целом банки ожидают дальнейшего сокращения спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса.

Указывается, что такое мнение отражает перелом предыдущих тенденций, ведь до сих пор банки сохраняли положительные ожидания относительно роста спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса и касательно условий кредитования.

По данным опроса, большинство банков также ожидает резкого снижения качества как корпоративного, так и розничного портфеля.

Часть банков ожидает оттока средств клиентов.

Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со второго квартала 2014 года.

В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски.

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