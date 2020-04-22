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  • НБУ предлагает изменить в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков
22 апреля 2020, среда, 06:10 145
Экономика 2020-04-22T06:45:03+03:00
Українські Новини
НБУ предлагает изменить в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

НБУ предлагает изменить в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Ярина Вацяк
НБУ, Банки, Банковский счет, счета в банках
НБУ
НБУ

Национальный банк предлагает для обсуждения изменения в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ предлагает ряд изменений относительно порядка открытия и закрытия счетов клиентов банков, которые обусловлены выполнением требований законов:

  • "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступит в силу 28 апреля 2020;
  • "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции";
  • "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США", "О налоговых требованиях к иностранным счетам "(FATCA)".

НБУ предлагает предоставить право банкам:

  • открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке на основании представленных клиентом документов при удаленном установлении деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом Нацбанка по вопросам финансового мониторинга;
  • закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса, а также выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах.

Также НБУ предлагает установить:

  • порядок открытия и закрытия счетов инвесторов - юрлиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;
  • установить особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной благотворительной организации;
  • установить порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физлиц-предпринимателей, юрлиц-нерезидентов, представительств юрлиц-нерезидентов в Украине и осуществление операций по ним;
  • установить требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности, разрешить физлицам заключать договора при помощи цифровой собственноручной подписи.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2020 на почтовый и электронный адрес Национального банка Украины. 

Как сообщали Україснькі Новини, ранее  НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина. В НБУ отметили, что на данный момент банки являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиент.

Также в НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники.

 

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