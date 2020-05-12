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12 травня 2020, вівторок, 21:23 4
Суспільство 2020-05-12T21:45:01+03:00
Українські Новини
McDonald's відкрив літні майданчики і дозволив купувати їжу "навиніс"

McDonald's відкрив літні майданчики і дозволив купувати їжу "навиніс"

Кира Молчанова
McDonald's, McDonald's Ukraine, Послаблення карантину, послаблення карантинних заходів
Mcdonald's. Фото: Pixabay
Mcdonald's. Фото: Pixabay

Після того, як Кабінет Міністрів з 11 травня дозволив роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, а також їх роботу "навиніс", компанія McDonald's Ukraine відкрила майданчики біля своїх закладів і дозволила купувати їжу не тільки водіям транспорту, але і простим покупцям.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Згідно з рішенням уряду про послаблення карантинних обмежень, з 11 травня додатково до сервісів доставки і "МакДрайв" страви в McDonald's можна замовити і отримати навиніс. Також клієнти можуть користуватися майданчиками мережі під відкритим небом. Замовити будь-які страви можна, як і раніше, з доставкою і через МакДрайв, а з 11 травня ще й "навиніс", через експрес-вікно або тамбур, або насолодитися ними на літньому майданчику. За такою схемою будуть працювати 78 з 92 наявних ресторанів. Експрес-вікна і тамбури, що видають замовлення навиніс, працюють за новим розкладом з 8:00 до 22:00", — йдеться в повідомленні.

При цьому позбавлені можливості обслуговування 14 ресторанів мережі, розташованих переважно в торгових центрах, які закриті в період карантину.

"Для зручності перед рестораном нанесена розмітка, яка показує безпечну відстань, а на літніх майданчиках з цією ж метою встановлені нагадування про те, що за столиком також необхідно дотримуватися дистанції. У цей період мережу посилила і без того суворі процедури контролю якості, чистоти та гігієни в закладах. Всі поверхні на кухні і в залі дезінфікуються спеціальним розчином, у експрес-вікон додатково встановлені дезінфікуючі диспенсери для користування відвідувачами. Працівники дотримуються рекомендовану дистанцію до відвідувача, а замовлення видають не торкаючись рук. Кожні дві години або, якщо необхідно, частіше проводиться дезінфекція всіх поверхонь, з якими контактують гості. Поверхні в зоні виробництва та обслуговування протираються не рідше ніж раз на годину", - йдеться в повідомленні.

Всі роботи виконуються в одноразових рукавичках і масках.

З 17 березня, згідно з рішенням уряду, McDonald's закрив всі ресторани, в цей період придбати страви можна було тільки через сервіс доставки і "МакДрайв".

Згідно з повідомленням, в результаті понад 60% працівників компанії залишилися незайнятими, зараз всі працівники закритих ресторанів і співробітники старше 55 років отримують оплату за простій або перебувають в оплачуваних відпустках.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

4 травня Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

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