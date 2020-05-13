Безконтактне меню і столики тільки для двох: що потрібно знати про відпочинок у кафе і ресторанах

Після того, як з 11 травня Кабінет міністрів дозволив працювати непродовольчим магазинам, а також літніх майданчикам кафе і ресторанів "на виніс", Міністерство охорони здоров'я нагадує про дотримання рекомендацій в місцях харчування в період карантину. Про це йдеться в постанові міністерства №18 від 9 травня, яке вступило в силу з 11 травня, передають Українські Новини.

Протиепідемічні рекомендації щодо організації та роботи "на виніс" літніх майданчиків кафе і ресторанів, опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Рекомендації для персоналу

Перед початком роботи закладу громадського харчування потрібно проводити температурний скринінг всім працівникам. Якщо зафіксували температуру вище 37,2 градуса або ознаки ГРВІ, їх не можна допускати до роботи. Також потрібно проводити дезінфекцію пристрою, яким вимірювали температуру.

Працівники громадського харчування повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем при видачі замовлень "на виніс") і одноразові рукавички.

Після зняття захисних засобів, необхідно мити руки з милом і обробляти їх антисептіком.

Працівників, які досягли 60-річного віку, необхідно тимчасово відсторонити від виконання обов'язків.

Рекомендації на території закладу

Обслуговувати клієнтів дозволяється виключно "на виніс" або на літніх майданчиках при дотриманні дистанції не менше 1,5 метрів між сидячими місцями. За одним столом дозволяється садити не більше 2 осіб (без урахування дітей у віці до 14 років).

Місце для сидіння по можливості потрібно обшити тканиною або іншими матеріалами, які можна дезінфікувати.

Також забороняється обслуговувати клієнтів усередині приміщення.

Вхід в приміщення дозволяється тільки для користування санвузлами.

В зоні обслуговування потрібно організувати місця з антисептиками для рук з вмістом спирту не менше 70% і розмістити яскравий вказівник.

Видавати паперові меню забороняється, вони повинні бути розміщені при вході безконтактно.

В місцях видачі замовлень і розрахунку необхідно унеможливити вхід клієнта в приміщення закладу, мати можливість безготівкового розрахунку та обладнати столик для безконтактної передачі замовлення.

Замовлення "на виніс" можна подавати в багаторазовій посуді за умови, що мити її будуть у воді високої температурі в посудомийній машині і з використанням посудомийних засобів.

Адміністрація закладу повинна самостійно стежити, щоб не створювалися скупчення людей і черги в місцях видачі замовлень.

В можливих місцях скупчення потрібно нанести маркування з дотриманням дистанції не менше 1,5 метра.

В санвузлах має бути рідке мило, антисептики і паперові рушники, багаторазові – забороняються.

Необхідно інформувати відвідувачів про встановлення обмежень і умов обслуговування в закладі, і на офіційних сторінках.

У виробничих приміщеннях і в місцях контакту з відвідувачами потрібно проводити вологе прибирання кожні 2 години.

Раніше Українські Новини повідомляли, як пройшов перший день після послаблення карантину в ресторанах і кафе.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень.

Також відновили роботу непродовольчі магазини.