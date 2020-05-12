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  • Перший півфінал "Євробачення" розпочнеться сьогодні: де і коли дивитися
12 травня 2020, вівторок, 16:11 4
Lifestyle 2020-05-12T20:15:03+03:00
Українські Новини
Перший півфінал "Євробачення" розпочнеться сьогодні: де і коли дивитися

Перший півфінал "Євробачення" розпочнеться сьогодні: де і коли дивитися

Ирина Николенко
Роттердам, Євробачення, Пісенний конкурс, Євробачення-2020
"Вшанування пісень Євробачення". Фото: eurovision.tv

Трансляція спеціального онлайн-проекту "Вшанування пісень Євробачення" першого дня півфіналу, в якому візьме участь переможець Національного відбору на "Євробачення-2020" гурт Go_А, розпочнеться о 22:00 за київським часом, а в день фіналу відбудеться спеціальне шоу. Про це передають Українські Новини.

Через пандемію коронавіруса, пісенний конкурс "Євробачення-2020", який повинен був відбутися у Роттердамі, скасували ще у березні. Через кілька тижнів організатори заявили про проведення онлайн проекту "Вшанування пісень Євробачення".

У проекті будуть представлені пісні 41 виконавця, які перемогли в національних відборах.

12 і 14 травня відбудуться перші півфінали, а 16 травня – в день фіналу, буде спеціальне шоу.

Онлайн трансляцію концертів можна подивитися на офіційному каналі "Євробачення" в Youtube.

Відео країн-учасниць буде йти по порядку, в якому вони повинні були виходити на сцену під час конкурсу. Український гурт Go-A, переможець національного відбору на "Євробачення-2020" можна побачити сьогодні, в першому півфіналі.

Крім того, в рамках проекту "Вшанування пісень Євробачення" буде представлений контент від авторів YouTube – в рамках кампанії YouTube #StayHome #WithMe.

Повтор онлайн-шоу можна буде побачити на сторінці в Facebook громадського телеканалі UA: ПЕРШИЙ на наступний день після трансляції.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус, в Роттердамі скасували пісенний конкурс "Євробачення-2020".

Вокальний конкурс "Євробачення-2021" Роттердам планує провести у себе.

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