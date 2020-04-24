Роттердам намерен провести Евровидение-2021. Медики получат бесплатные билеты

Из-за пандемии коронавируса, Роттердам отменил проведение ежегодного традиционного песенного конкурса "Евровидение", а концертный зал, предназначенный для конкурса, переоборудовали в госпиталь, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Тем не менее, члены городского совета Роттердама, в четверг, 23 апреля, проголосовали за то, чтобы принять у себя конкурс "Евровидение" в 2021 году. Об этом передает Wiwibloggs.

Отмечается, что Европейский вещательный союз (EBU) запросил решение от муниципалитета Роттердама до конца этого месяца. Ранее появились сомнения, должен ли Роттердам продолжить подготовку к вокальному конкурсу, учитывая, что ему потребуется покрыть 6,7 млн ​​евро потерянных инвестиций после отмены шоу в 2020 году. Некоторые считают, что эти миллионы евро лучше потратить на борьбу с бедностью в городе.

Кроме того, городской совет заявил, что партия Leefbaar Rotterdam предложила бесплатно раздать билеты тем, кто работает в сфере здравоохранения.

Мероприятие может состояться в те же даты, что и планировалось провести его в этом году - 12-16 мая, и в том же месте - в концертном зале Ahoy.

Чтобы дать окончательный ответ, нидерландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов. Ожидается, что окончательную дату для проведения конкурса выберут в мае.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса Нидерланды отменили ежегодный концерт "Евровидения".