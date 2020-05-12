Сьогодні Міжнародний день медсестри – привітання у віршах та картинках

Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день медсестри, їхня робота є неоціненною, адже медичну галузь без медсестер неможливо уявити. Українські Новини зробили добірку найкращих привітань у віршах і картинках.

Привітання з Міжнародним днем медсестри у віршах

С Днем медсестры, мои коллеги,

Достойны лучших вы похвал,

Вы символ нежности и веры,

Прекрасный женский идеал,

С утра в хорошем настроении,

Хоть труд ваш легким не назвать,

Преодолев свои сомненья,

Привыкли людям помогать,

Здоровья крепкого медсестрам,

Пусть в личной жизни им везет,

Все сложное решится просто,

Всем уваженье и почет!

За вашу работу, заботу и ласку –

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

Привітання з Міжнародним днем медсестри в картинках

Міжнародний день медсестри. Картинка: uazmi.org

Привітання з Міжнародним днем медсестри. Картинка: uazmi.org

Привітання в картинках. Картинка: depo.ua

Привітання p Міжнародним днем медсестри в картинках. Картинка: depo.ua

12 травня - Міжнародний день медсестри. Картинка: amazingukraine.pro

Раніше Українські Новини повідомляли, 10 травня українці вітали своїх матерів з Днем матері.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всьому світі в медичній галузі не вистачає 6 млн. медсестер.