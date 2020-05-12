підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Сьогодні Міжнародний день медсестри – привітання у віршах та картинках
12 травня 2020, вівторок, 12:44 5
Lifestyle 2020-05-12T20:15:05+03:00
Українські Новини
Сьогодні Міжнародний день медсестри – привітання у віршах та картинках

Сьогодні Міжнародний день медсестри – привітання у віршах та картинках

Ирина Николенко
День медика, привітання у віршах, ВООЗ, привітання у картинках, Медсестри
Міжнародний день медсестри. Фото: pixabay
Міжнародний день медсестри. Фото: pixabay

Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день медсестри, їхня робота є неоціненною, адже медичну галузь без медсестер неможливо уявити. Українські Новини зробили добірку найкращих привітань у віршах і картинках.

Привітання з Міжнародним днем медсестри у віршах

С Днем медсестры, мои коллеги,

Достойны лучших вы похвал,

Вы символ нежности и веры,

Прекрасный женский идеал,

С утра в хорошем настроении,

Хоть труд ваш легким не назвать,

Преодолев свои сомненья,

Привыкли людям помогать,

Здоровья крепкого медсестрам,

Пусть в личной жизни им везет,

Все сложное решится просто,

Всем уваженье и почет!

 

За вашу работу, заботу и ласку –

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

 

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

 

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

 

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

Привітання з Міжнародним днем медсестри в картинках

Міжнародний день медсестри. Картинка: uazmi.orgМіжнародний день медсестри. Картинка: uazmi.org

Вітання з Міжнародним днем медсестри. Картинка: uazmi.orgПривітання з Міжнародним днем медсестри. Картинка: uazmi.org

Привітання в картинках. Картинка: depo.uaПривітання в картинках. Картинка: depo.ua

Привітання c Міжнародним днем медсестри в картинках. Картинка: depo.uaПривітання p Міжнародним днем медсестри в картинках. Картинка: depo.ua

Вітання в картинках. Картинка: amazingukraine.pro12 травня - Міжнародний день медсестри. Картинка: amazingukraine.pro

Раніше Українські Новини повідомляли, 10 травня українці вітали своїх матерів з Днем матері.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всьому світі в медичній галузі не вистачає 6 млн. медсестер.

Більше новин про: День медика привітання у віршах ВООЗ привітання у картинках Медсестри

ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавір...
Порошенко робив уколи хворим, поки його дружина сп...
ТОП-10 книг: як привітати маму з Днем матері...
Як привітати Григорія з іменинами: найкращі побажа...
Показники Covid-19 дозволяють розглядати пом'якшення карантину, – Зеленський
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення
Новини
Поліція з'ясовує, хто вкрав персональні дані з інформаційних баз держвідомств, до яких причетна "Дія" 20:17
Після зниження гривня на міжбанку знову перейшла до зростання 19:47
У Латинській Америці фіксують дві смертельні хвороби: коронавірус і лихоманку денге 19:47
У Білорусі вже майже 25 тисяч людей заразилися COVID-19 19:40
Нардеп від "Євросолідарності" Бондар має намір взяти на поруки підозрюваного в умисному вбивстві 19:16 Документ
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
більше новин
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok