Сьогодні Міжнародний день медсестри – привітання у віршах та картинках

Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день медсестри, їхня робота є неоціненною, адже медичну галузь без медсестер неможливо уявити. Українські Новини зробили добірку найкращих привітань у віршах і картинках. Привітання з Міжнародним днем медсестри у віршах С Днем медсестры, мои коллеги, Достойны лучших вы похвал, Вы символ нежности и веры, Прекрасный женский идеал, С утра в хорошем настроении, Хоть труд ваш легким не назвать, Преодолев свои сомненья, Привыкли людям помогать, Здоровья крепкого медсестрам, Пусть в личной жизни им везет, Все сложное решится просто, Всем уваженье и почет! За вашу работу, заботу и ласку – Большое спасибо и низкий поклон. Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка, Как самый прекрасный и светлый ваш сон. И в День медсестры, как всегда, без сомнений, Поздравить хотим вас, добра пожелать. И в жизни желаем приятных мгновений, Всегда улыбаться и горя не знать. Медсестра для нас, як світло у віконці, Без неї не обійтися нам ніколи Ласкаво погляне, як сонце, Вилікує миттєво й без уколів. З днем медсестри привітати Вас поспішаю, Великих успіхів у роботі Вам побажаю, Нехай завжди збувається всі мрії і ніколи не покидають надії! Медицинские сестрички, Поздравляю с вашим днем! Чтоб терпенье не кончалось, Полной чашей был ваш дом! Пусть работа будет в радость, А зарплата лишь растет. Будьте счастливы, здоровы, И поменьше вам забот! Привітання з Міжнародним днем медсестри в картинках Міжнародний день медсестри. Картинка: uazmi.org Привітання з Міжнародним днем медсестри. Картинка: uazmi.org Привітання в картинках. Картинка: depo.ua Привітання p Міжнародним днем медсестри в картинках. Картинка: depo.ua 12 травня - Міжнародний день медсестри. Картинка: amazingukraine.pro Раніше Українські Новини повідомляли, 10 травня українці вітали своїх матерів з Днем матері. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всьому світі в медичній галузі не вистачає 6 млн. медсестер.