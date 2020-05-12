Зеленський призначив членом Нацради по телебаченню прес-секретаря "Кварталу 95"

Після того, як актор з "Кварталу-95" Олег Кошовий заявив, що Володимир Зеленський залишив студію тільки тимчасово, Президент України призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення керівника прес-служби студії "Квартал 95" Тетяну Руденко.

Про це йдеться в указі №171 від 12 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в ньому.

Руденко також є власницею "Йод медіа", що належав раніше Ірині Побєдоносцевій, яка була директором з розвитку "Кварталу 95", а після обрання Зеленського главою держави очолила директорат з питань інформаційної політики Офісу Президента.

За інформацією ЗМІ, Руденко - сестра депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ольги Руденко, яка до обрання в парламент працювала менеджером з маркетингу "Кварталу 95".

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Зеленський звільнив всіх 4-х членів Нацради з телебачення, призначених за його квотою. 5 березня він перепризначив 2 членів Нацради за своєю квотою, 15 квітня призначив ще одного, і тільки 12 травня призначив останнього.

Пізніше стало відомо, що глава прес-служби студії "Квартал-95" Тетяна Руденко подала декларацію про доходи як кандидат на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.