Поліція розслідує, навіщо на Прикарпатті збирали інформацію про членів єврейської громади

Його проведення доручено працівникам Департаменту внутрішньої безпеки Головного слідчого управління Національної поліції України.

У повідомленні говориться, що в мережі з'явилася інформація про збір відомостей про роботу Єврейської релігійної громади іудейського ортодоксального віросповідання міста Коломиї та її представників.

"Як тільки ця інформація з'явилася в мережі, я відразу призначив за даним фактом службове розслідування, адже будь-які прояви ксенофобії і антисемітизму - неприйнятні. Мені шкода, що така ситуація взагалі відбулася. Саме тому в максимально стислі терміни буде проведено службове розслідування, основна мета якого - з'ясувати причини та необхідність відправки листа про збір даних представників єврейської громади", - розповів Ігор Клименко.

За словами голови Національної поліції України, завдання правоохоронців - безпека і захист громадян, у тому числі - від екстремістських посягань.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.

Помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого раніше був діагностований COVID-19.