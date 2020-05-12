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12 травня 2020, вівторок, 15:33 5
Силові структури 2020-05-12T16:15:01+03:00
Українські Новини
Поліція розслідує, навіщо на Прикарпатті збирали інформацію про членів єврейської громади

Поліція розслідує, навіщо на Прикарпатті збирали інформацію про членів єврейської громади

Кира Молчанова
Національна поліція України, Розслідування, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область
Поліцейські. Фото: Нацполиция
Поліцейські. Фото: Нацполиция

В Івано-Франківській області розпочато розслідування, щодо збору інформації про членів єврейської громади. Про це заявив керівник Нацполиции Ігор Клименко.

Його проведення доручено працівникам Департаменту внутрішньої безпеки Головного слідчого управління Національної поліції України.

У повідомленні говориться, що в мережі з'явилася інформація про збір відомостей про роботу Єврейської релігійної громади іудейського ортодоксального віросповідання міста Коломиї та її представників.

"Як тільки ця інформація з'явилася в мережі, я відразу призначив за даним фактом службове розслідування, адже будь-які прояви ксенофобії і антисемітизму - неприйнятні. Мені шкода, що така ситуація взагалі відбулася. Саме тому в максимально стислі терміни буде проведено службове розслідування, основна мета якого - з'ясувати причини та необхідність відправки листа про збір даних представників єврейської громади", - розповів Ігор Клименко.

За словами голови Національної поліції України, завдання правоохоронців - безпека і захист громадян, у тому числі - від екстремістських посягань.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.

Помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого раніше був діагностований COVID-19.

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