От коронавируса умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска

В то время, как за сутки в Украине от коронавируса умерли 15 человек, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

Об этом сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал Марцинкив.

В то же время, мэр не указал причины смерти.

Однако, как пишет местное издание "Галка", ранее 4 мая во время Facebook-трансляции Марцинкив сообщал, что главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

"Есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", - сообщал мэр.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, министерство здравоохранения не обязывало проводить кремацию умерших из-за коронавируса, но к ритуальному обряду захоронения могут допускаться не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации.

Тем временем, Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса.