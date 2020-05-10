От коронавируса умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска

В то время, как за сутки в Украине от коронавируса умерли 15 человек, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook. "Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал Марцинкив. В то же время, мэр не указал причины смерти. Однако, как пишет местное издание "Галка", ранее 4 мая во время Facebook-трансляции Марцинкив сообщал, что главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19. "Есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", - сообщал мэр. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українськi Новини, министерство здравоохранения не обязывало проводить кремацию умерших из-за коронавируса, но к ритуальному обряду захоронения могут допускаться не более 10 человек. Ранее сообщалось, что умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации. Тем временем, Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса.