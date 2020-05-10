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10 мая 2020, воскресенье, 13:29 323 Инфографика
Медицина 2020-05-10T15:00:01+03:00
Українські Новини
От коронавируса умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска

От коронавируса умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска

Надежда Комендантова
Смерть, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Смертность от коронавируса, Смерть от коронавируса в Украине
Игорь Ковалюк. Фото: GALKA.IF.UA
Игорь Ковалюк. Фото: GALKA.IF.UA

В то время, как за сутки в Украине от коронавируса умерли 15 человек, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

Об этом сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал Марцинкив.

В то же время, мэр не указал причины смерти.

Однако, как пишет местное издание "Галка", ранее 4 мая во время Facebook-трансляции Марцинкив сообщал, что главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

"Есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", - сообщал мэр.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, министерство здравоохранения не обязывало проводить кремацию умерших из-за коронавируса, но к ритуальному обряду захоронения могут допускаться не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации.

Тем временем, Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса.

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