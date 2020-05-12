підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 14:16 7
Суспільство 2020-05-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Тільки половина українців вважають себе здоровими

Тільки половина українців вважають себе здоровими

Елена Новикова
КМІС, соцопитування, Стан здоров'я, Опитування
Здоров'я. Фото: pixabay
Здоров'я. Фото: pixabay

49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), оцінюють своє здоров'я як хороше, 38% - як середнє, 13% - як поганий, в той час, як майже половина українців вважають, що якість медпослуг погіршилась за два роки.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

КМІС проводить подібний опитування з 1995 року і фіксує тенденцію зростання оцінки свого здоров'я людьми.

Так, у 1995-2000 роках близько 20% вважали себе здоровими, в 2013-2015 роках цей показник зріс до 40%, а в 2019 році - до 50%.

В 2020 році серед респондентів у віці 18-29 років здоровими себе почувають 82%, 30-39 років - 67%, 40-49 років - 53%, 50-59 років - 39%, 60-69 років - 26%, старше 70 років - 12%.

При цьому серед чоловіків своє здоров'я як хороше оцінили 56%, а серед жінок - 43%.

"Це може бути пов'язано з тим, що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років вища, ніж чоловіків (77 років у жінок і 67 чоловіків), тому частка жінок у старших вікових групах, що володіють низькою самооцінкою стану здоров'я, ще більше, ніж серед молодших (так, серед людей старше 79 років, жінки становлять 70%, а чоловіки тільки 30%)", - йдеться в прес-релізі.

Серед жителів міст здоровими відчувають себе 50% опитаних, сільській місцевості - 46%.

"Це може бути пов'язано як з умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який вище в містах), так і з доступністю послуг з охорони здоров'я і більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах", - сказано в релізі.

Також КМІС зафіксував залежність самооцінки стану здоров'я та рівня добробуту: серед найменш заможних здоровими себе назвали лише 20%, серед людей з високим рівнем матеріального добробуту - 63%, а серед людей з дуже високим рівнем фінансового забезпечення - 73%.

Крім того, опитування продемонструвало залежність відчуття щастя від стану здоров'я: серед тих, хто вважає своє здоров'я добрим, відчувають себе щасливими 86%, а серед тих, хто вважає своє здоров'я поганим, щасливими себе почувають 34%.

Опитування проводилося 22-25 квітня серед 2 024 повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину 47% респондентів, опитаних соціологічної групою "Рейтинг", стали рідше гуляти, а 49% – частіше слідкувати за новинами, в той час як обмеження при карантині не вплинули на частоту приділення більшістю часу саморозвитку, хобі, прибирання і готування, вживання їжі та алкоголю, занять спортом і сексом, а також сну.

В той час, як 68% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають введений в Україні карантин ефективним, згідно з опитуванням КМІС 43% українців вважають дії влади щодо протидії коронавирусу неуспішними.

Більше новин про: КМІС соцопитування Стан здоров'я Опитування

За рейтингом "Партія Шарія" випереджає партію Вака...
Після ДТП у Кулеби струс мозку і переломи, старший...
39% українців вважають, що святкувати потрібно і Д...
Більшість українців за посилення карантину на Вели...
У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків коронавирусу. Дані по районам
В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом
Новини
Навчитися жити без дотацій: експерти назвали необхідні умови для створення банку в "Укрпошті" 14:38
Через неплатежі, "Івано-Франківськгаз" уже відтермінував виконання Інвестпрограми 2020 року 14:36 Прес-реліз
Україну і Китай звинувачують у бездіяльності при поширенні коронавірусу – вимагають виплатити збитки 14:35
Millstone&Co сподівається реалізувати проєкт видобутку літію в Україні, – Жернов 14:25
Тільки половина українців вважають себе здоровими 14:16
більше новин
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
більше новин
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok