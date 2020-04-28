Почти половина украинцев считают, что качество медуслуг ухудшилось за два года

В то время, кав с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий, 49% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось, а 12% - улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Также 33% считают, что качество осталось на таком же уровне.

В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%).

Согласно результатам опроса, чаще об ухудшении отмечали жители юга и востока страны, опрошенные старшего поколения, бедные, а также женщины.

43% отметили, что качество медуслуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне, 33% считают, что оно скорее ухудшилось, 11% - скорее улучшилось.

В динамике уменьшилось количество тех, кто давал положительные оценки качеству медицинских услуг за полгода.

Опрос проводился 24-25 апреля среди 1,2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина 47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", стали реже гулять, а 49% – чаще следить за новостями, в то время как ограничения при карантине не повлияли на частоту уделяемого большинством времени саморазвитию, хобби, уборке и готовке, употреблению еды и алкоголя, занятиям спортом и сексом, а также сну.

В то время, как 68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают введенный в Украине карантин эффективным, согласно опросу КМИС 43% украинцев считают действия властей по противодействию коронавирусу неуспешными.

Тем временем, Зеленский пообещал отремонтировать 220 опорных больниц в 2020 году.