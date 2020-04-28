подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 17:55 152
Общество 2020-04-28T17:57:09+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев считают, что качество медуслуг ухудшилось за два года

Почти половина украинцев считают, что качество медуслуг ухудшилось за два года

Надежда Комендантова
Опрос, Медицина, Соцопрос, Качество, Cоциологическая группа
Медицина. Фото: ЗН
Медицина. Фото: ЗН

В то время, кав с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий, 49% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось, а 12% - улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Также 33% считают, что качество осталось на таком же уровне.

В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%).

Согласно результатам опроса, чаще об ухудшении отмечали жители юга и востока страны, опрошенные старшего поколения, бедные, а также женщины.

43% отметили, что качество медуслуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне, 33% считают, что оно скорее ухудшилось, 11% - скорее улучшилось.

В динамике уменьшилось количество тех, кто давал положительные оценки качеству медицинских услуг за полгода.

Опрос проводился 24-25 апреля среди 1,2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина 47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", стали реже гулять, а 49% – чаще следить за новостями, в то время как ограничения при карантине не повлияли на частоту уделяемого большинством времени саморазвитию, хобби, уборке и готовке, употреблению еды и алкоголя, занятиям спортом и сексом, а также сну.

В то время, как 68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают введенный в Украине карантин эффективным, согласно опросу КМИС 43% украинцев считают действия властей по противодействию коронавирусу неуспешными.

Тем временем, Зеленский пообещал отремонтировать 220 опорных больниц в 2020 году.

Больше новостей о: Опрос Медицина Соцопрос Качество Cоциологическая группа "Рейтинг" медицинские услуги

Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
Пожар в Чернобыльской зоне локализован
Новости
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Участники акции «Твоя энергонезависимость» в Запорожской области могут получить остаток средств 18:08 Пресс-релиз
Почти половина украинцев считают, что качество медуслуг ухудшилось за два года 17:55
Когда мир поборет коронавирус: ученые назвали даты окончания пандемии в Украине и мире 17:41 Инфографика
В январе-феврале Украина покупала только российское ядерное топливо 17:41
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
больше новостей
Зеленский подписал закон об открытии рынка земли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok