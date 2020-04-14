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  • Мнения украинцев по оценке действий властей по борьбе с коронавирусом разделились почти поровну, - опрос
14 апреля 2020, вторник, 22:54 25 Инфографика
Общество 2020-04-14T22:55:06+03:00
Українські Новини
Мнения украинцев по оценке действий властей по борьбе с коронавирусом разделились почти поровну, - опрос

Мнения украинцев по оценке действий властей по борьбе с коронавирусом разделились почти поровну, - опрос

Надежда Комендантова
Опрос, Соцопрос, КМИС, Коронавирус, Власти, Украинцы на каратине
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как 68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают введенный в Украине карантин эффективным, согласно опросу КМИС 43% украинцев считают действия властей по противодействию коронавирусу неуспешными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 7-11 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС), передают Українськi Новини.

При этом 46% опрошенных считают, что власть демонстрирует успехи в противодействии эпидемии коронавируса, 43% - придерживаются мнения, что ее действия не успешны, а 65% считают, что руководство страны не справилось с обеспечением больниц тестами.

Результаты опроса украинцев о действиях власти во время эпидемии коронавируса.Результаты опроса украинцев о действиях власти во время эпидемии коронавируса.

Кроме того, 12% респондентов сказали, что власть справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты. 70% участников исследования считают, что власть не справилась с этой задачей.

Также 14% опрошенных оценивают действия власти по обеспечению населения средствами индивидуальной защиты успешными, 80% - не успешными.

В то же время, 14% украинцев думают, что власть справляется с предотвращением возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. 66% опрошенных уверены, что власти в этом плане действуют неумело.

Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса были проведены 2000 интервью во всех подконтрольных Киеву регионах Украины. В опросе участвовали граждане старше 18 лет.

Как сообщали Українські Новини, 70% опрошенных "Рейтингом" за продление карантина до июня в случае обострения эпидемической ситуации, 80% - за усиление карантинных мер на Пасху.

Также треть киевлян против запрета гулять в парках.

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