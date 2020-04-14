В то время, как 68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают введенный в Украине карантин эффективным, согласно опросу КМИС 43% украинцев считают действия властей по противодействию коронавирусу неуспешными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 7-11 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС), передают Українськi Новини. При этом 46% опрошенных считают, что власть демонстрирует успехи в противодействии эпидемии коронавируса, 43% - придерживаются мнения, что ее действия не успешны, а 65% считают, что руководство страны не справилось с обеспечением больниц тестами. Результаты опроса украинцев о действиях власти во время эпидемии коронавируса. Кроме того, 12% респондентов сказали, что власть справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты. 70% участников исследования считают, что власть не справилась с этой задачей. Также 14% опрошенных оценивают действия власти по обеспечению населения средствами индивидуальной защиты успешными, 80% - не успешными. В то же время, 14% украинцев думают, что власть справляется с предотвращением возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. 66% опрошенных уверены, что власти в этом плане действуют неумело. Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса были проведены 2000 интервью во всех подконтрольных Киеву регионах Украины. В опросе участвовали граждане старше 18 лет. Как сообщали Українські Новини, 70% опрошенных "Рейтингом" за продление карантина до июня в случае обострения эпидемической ситуации, 80% - за усиление карантинных мер на Пасху. Также треть киевлян против запрета гулять в парках.