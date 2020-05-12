У Київській області знизилася кількість нових заражених коронавірусом

Кількість хворих коронавірусом в Київській області 11 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 23 людини до 1 023, померлих - на 2 людини до 22, у той час, як в Києві за добу коронавірус зафіксували у 59 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 11:00 12 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 023 випадків захворювання коронавірусом. За останню добу виявлено 23 нових випадки. За час пандемії померло 22 людини", - сказано в ньому.

З хворих за весь час в Київській області 160 осіб є медпрацівниками, 93 - діти.

У Києво-Святошинському районі підтверджено 324 випадки захворювання коронавірусом - в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Гореничі, Чабани, Юрівка, Круглик, Михайлівка-Рубежівка, Личанка, Віта Поштова, Святопетровское, Ходосівка, Мироцьке, Хотів і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 195 випадків - у Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезне, Червоному, Долині, Григорівці, Матяшевке, с. Перше Травня, Халеп'я, Трипілля, Жуківці і Гусачевке.

48 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 38 - у Борисполі, за 33 випадки - у Броварах та Кагарлику, 31 - в Бориспільському районі, по 30 випадків - в Ірпені та Кагарлицькому районі, на 24 - у Білій Церкві, Бучі, по 20 випадків - у Фастові та Васильківському районі, 18 - в Василькові, 17 - у Вишгороді, 13 - в у Вишгородському районі, 12 - в Макарівському районі, 11 - у Коцюбинському, 8 - у Гостомелі, по 7 випадків - у Переяславі, у Баришівському, Білоцерківському, Бородянському, Переяслав-Хмельницькому та Ставищенському районах, по 6 - у Рокитном і Богуславському районі, 4 - у Ворзелі, по 3 випадки - у Володарці, Бородянці, Фастівському, Рокитнянському та Миронівському районах, по 2 випадки - в Яготині, Богуславі, Глевасі, Іванкові, Сквирському, Згурівському, Поліському та Іванківському районах, по 1 випадку - у Ставищі, Макарові, Березані, Баришівці і Таращанському районі.

188 осіб з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні, 835 - на амбулаторному (самоізоляції).

Наголошується, що 173 людина одужали, 16 з яких - діти.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 200 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 35 повідомлення про підозру на коронавірус.

Медичне спостереження встановлено за 5 282 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 11 травня в Київській області було офіційно підтверджено 1000 випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, в Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом.