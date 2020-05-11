В Киевской области уже 1000 зараженных коронавирусом. Данные по районам

В то время, как за сутки в Киеве зафиксировали 66 новых случаев коронавируса, в Киевской области по данным на 11 мая официально подтверждено 1000 случаев заболевания коронавирус. Из них в 91 детей и 158 медицинских работников. За последние сутки выявлено 28 новых случаев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

Лабораторно подтвержденные случаи выявлены:

В Обуховском районе - 182 (г. Обухов -86, пгт Козин - 22, г. Украинка -29, с. Нещеров - 10, с. Таценки - 8, с. Романков 5, с. Красное-1 - 2, с. Деремезна - 2, с. Григорьевка - 4, с. Красная Слободка - 2, с. Германовка - 2, с. Матяшовка - 2, с. Первое мая-1, с. Халепья 1, с. Триполье - 1, с. Жуковке - 3, с. Гусачевка - 1, с. Долина - 1).

В Киево-Святошинском районе - 325 (г. Вишневое - 160, с. С. Борщаговка - 36, с. Крюковщина - 22, г. Боярка - 19, с. П. Борщаговка - 25 с. Лесники - 5 , с. Гатное 6, с. Святопетровское - 12, с. Дмитровка - 5, с. Белогородка - 6, с. Тарасовка -7, с. Чайки - 3, с. Новое - 1, с. Кременище - 1, с . Капитановка - 1, с. Гнатовка - 1, с. Юрьевка - 2, с. Гореничи - 1, с. Ходосовка - 1, с. Круглик - 1, с. Мих. Рубежовка - 1, с. Личанка - 2, с . Вита Почтовая - 1, с. Мироцкое - 2, с. Хотел 1, с. Чабаны - 1).

В Барышевском районе - 7, в Белоцерковском районе - 7, в Бориспольском районе - 27, в Броварском районе - 47, в Бородянском районе - 7, (пгт. Немешаево -2, пгт Клавдиево -1, с. Загальцы - 1, с. Здвижевка -2, с. Бабинцы -1), в Васильковском районе -20, в Вышгородском районе - 13, в Иванковском районе -2, в Макаровском районе - 12, в Мироновском - 3, в Кагарлицком районе- 29, Переяслав-Хмельницком - 7, в Полесском районе - 2, в Рокитнянском - 2, в Ставищенском районе - 7, в Таращанском районе - 1, в Згуровском районе - 2, в Богуславской районе - 6, в Фастовском районе - 3, в Сквирский районе - 2, г. Белая Церковь - 24, г. Бровары - 32, г. Борисполь - 38, пгт Бородянка - 3, г. Буча - 23, г. Березань- 1, г. Васильков - 18, пгт Глеваха - 2, пгт Володарка - 3, г. Вишгород- 16, г. Ирпень - 30, г. Макаров -1, г. Фастов - 20, пгт Ворзель - 4, пгт Гостомель - 8, пгт Коцюбинское - 10, пгт Ставище - 1, г. Кагарлык - 33, г. Переяслав 7, пгт Рокитное - 6, г. Богуслав - 2, г. Яготин - 2, пгт Иванков - 2.

Выздоровели 168 человек, в том числе 16 детей. За время пандемии умерли 20 человек. За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3171 подозрение на COVID-19. За последние сутки получено 43 сообщений о подозрении.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зафиксировано уже 15 648 случаев инфицирования коронавирусом.

За один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.