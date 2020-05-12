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  • У Львові медики рекомендують наразі не відкривати магазини з одягом і взуттям через спалах хворих
12 травня 2020, вівторок, 12:49 15
Медицина 2020-05-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Львові медики рекомендують наразі не відкривати магазини з одягом і взуттям через спалах хворих

У Львові медики рекомендують наразі не відкривати магазини з одягом і взуттям через спалах хворих

Ирина Николенко
Львів, Карантин в Україні, Коронавірус у Львівській області, Послаблення карантину
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Після того, як з 11 травня у Львові дозволили відвідувати парки та сквери, почали відкриватись промислові магазини, медики рекомендують наразі не відновлювати роботу магазинів, які продають одяг та взуття у зв'язку з високим рівнем захворюваності на коронавірус в місті. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради на своєму сайті, передають Українські Новини.

Через високу захворюваність на коронавірус у Львові, магазини з одягом і взуттям імунологи рекомендують поки не відкривати. Пояснюють це тим, що в таких магазинах неможливо зберігати дистанцію між продавцями і покупцями.

Також у повідомленні зазначено, що наразі час йде не тільки збільшення кількості хворих, але і збільшення важких випадків, що потребують госпіталізації. Тому через неможливість дотримання дистанції, відкриття магазинів з одягом і взуттям рекомендують відкласти.

"Ми можемо дозволити лише ті сервіси, де може бути дотримання соціальної дистанції, в тому числі при обслуговуванні. Ми повинні шукати нові креативні підходи", – повідомляє епідеміолог Наталія Виноград.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області відклали послаблення карантину до 15 травня через високу кількість хворих в регіоні.

Після закінчення карантину у Львові запустять план відновлення туризму.

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