Сегодня во Львове откроются парки, скверы, спортплощадки и промышленные магазины

Львов открывает парки, скверы, спортивные площадки и промышленные магазины с 11 мая. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр города Андрей Садовой, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, с 11 мая открываются для посещения парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом), восстанавливается торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви), хозяйственные магазины также будут работать, чтобы разгрузить наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. 12 мая городская администрация созывает внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тогда комиссия примет решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Садовой отметил, что отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества случаев заболевания коронавирусом во Львове и области. Как сообщали Українськi Новини, в то время, как после короткого спада в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки 8 мая, в частности, во Львовской области уже 753 случая, Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине. С 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.