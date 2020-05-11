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11 мая 2020, понедельник, 08:32 160
Общество 2020-05-11T08:32:01+03:00
Українські Новини
Сегодня во Львове откроются парки, скверы, спортплощадки и промышленные магазины

Сегодня во Львове откроются парки, скверы, спортплощадки и промышленные магазины

Ольга Фандорина
Львов, Карантин, ослабление карантина, Карантин во Львове
Собор Святого Юра во Львове
Собор Святого Юра во Львове

Львов открывает парки, скверы, спортивные площадки и промышленные магазины с 11 мая.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр города Андрей Садовой, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, с 11 мая открываются для посещения парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом), восстанавливается торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви), хозяйственные магазины также будут работать, чтобы разгрузить наплыв покупателей из крупных торговых центров.

Также заработают летние террасы кафе и ресторанов.

12 мая городская администрация созывает внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Тогда комиссия примет решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви.

Садовой отметил, что отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества случаев заболевания коронавирусом во Львове и области.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как после короткого спада в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки 8 мая, в частности, во Львовской области уже 753 случая, Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.

С 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.

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