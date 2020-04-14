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14 апреля 2020, вторник, 13:39 1175
Недвижимость 2020-04-14T13:39:44+03:00
Українські Новини
За март квартиры на вторичном рынке жилья в Киеве подорожали в гривне на 13,1%

За март квартиры на вторичном рынке жилья в Киеве подорожали в гривне на 13,1%

Оксана Соболь
Квартиры, Покупка жилья, цены на жилье, цены на жилье в Киеве
Недвижимость.
Недвижимость.

В марте по сравнению с февралем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве увеличилось на 1,2% до 10 515 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения увеличился по общей площади на 0,4%, а в долларовом выражении - уменьшился на 1%.

"В марте средняя стоимость квартир в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1433 долларов/кв. м, относительно февраля средняя цена уменьшилась на 1,4% (±2,8%). Из-за девальвации гривны средневзвешенная цена предложения увеличилась на 13,1% до 40 262 гривен/кв. м", - говорится в сообщении.

По сравнению с мартом 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 12,7%, в гривневом – на 16,5%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 43%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 15% и от 250 тыс. долларов - 8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах – по 15%, в Шевченковском – 13%, в Соломенском - 10% и в Днепровском районе - 9%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском районе - 7%, в Святошинском и Подольском районах – по 6%, в Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 25%, двухкомнатные - 30%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, также в марте подорожало жилье в новостройках Киева.

Стал известен размер налога на недвижимость в 2020 году.

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