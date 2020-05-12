У ЗСУ зареєстровано 5 нових випадків зараження коронавірусом

У Збройних силах коронавірусом хворіє 45 осіб, за минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07.00 12 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 55 осіб та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 274 людини.

Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 39 осіб.

Наголошується, що за минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У закладах охорони здоров'я знаходяться 2 людини (в ізоляторі медичного пункту військової частини Чернівецького гарнізону - 1 військовослужбовець, в інфекційній лікарні Кропивницького - 1 працівник Збройних сил.

Ще 3 людини (Чернівецький гарнізон - 1 військовослужбовець і Рівненська область - 2 працівника Збройних сил) лікуються вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня нових випадків коронавіруса у Збройних силах не було зафіксовано.

В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом. Кількість випадків коронавіруса за добу порівняно з 11 травня, збільшилася на 418 осіб.