В Вооруженных силах за прошедшие сутки не обнаружили инфицирования Covid-19

8 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом, однако по состоянию на 11 мая, это количество увеличилось до 41 военного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил, передают Українські Новини.

За прошедшие сутки в армии не зафиксировали новые случаи заражения Covid-19, однако общее количество инфицированных – 41 военный.

"По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 41 человек. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека, было 2 летальных случая", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Вооруженных сил Украины сообщили, что на изоляции и самоизоляции сейчас находятся 314 человек.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 7 мая, в Вооруженных силах Украины заболели еще 2 человека, общее количество инфицированных – 29.

Также в Вооруженных силах 6 мая зафиксировали 1 новый случай заражения Covid-19. За этот период выздоровели 49 человек, зафиксировано 2 летальных случая.