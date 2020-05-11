подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
11 мая 2020, понедельник, 13:25 395
Силовые структуры 2020-05-11T14:45:01+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах за прошедшие сутки не обнаружили инфицирования Covid-19

В Вооруженных силах за прошедшие сутки не обнаружили инфицирования Covid-19

Ирина Николенко
ВСУ, Вооруженные силы Украины, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса
Вооруженные силы. Фото: Минобороны
Вооруженные силы. Фото: Минобороны

8 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом, однако по состоянию на 11 мая, это количество увеличилось до 41 военного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил, передают Українські Новини.

За прошедшие сутки в армии не зафиксировали новые случаи заражения Covid-19, однако общее количество инфицированных – 41 военный.

"По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 41 человек. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека, было 2 летальных случая", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Вооруженных сил Украины сообщили, что на изоляции и самоизоляции сейчас находятся 314 человек.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 7 мая, в Вооруженных силах Украины заболели еще 2 человека, общее количество инфицированных – 29.

Также в Вооруженных силах 6 мая зафиксировали 1 новый случай заражения Covid-19. За этот период выздоровели 49 человек, зафиксировано 2 летальных случая.

Больше новостей о: ВСУ Вооруженные силы Украины коронавирус в Украине Пандемия коронавируса

В ВСУ зарегистрировано 4 новых случаев заражения к...
Чиновники планируют купить ненужные армии бронеавт...
В Украине количество новых случаев COVID-19 снизи...
В мире уже больше 4 млн зараженных COVID-19...
В Украине количество новых случаев COVID-19 снизилось после 2-дневного роста
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат
Новости
В Мексике найден мертвым украинский моряк 14:43
В Киевской области уже 1000 зараженных коронавирусом. Данные по районам 14:26
В Ухане за сутки зафиксировали 5 случаев коронавируса 14:21
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
В Киеве Ботанический сад, в котором цветет сирень, открылся для посетителей 13:26
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов 19:36
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня во Львове откроются парки, скверы, спортплощадки и промышленные магазины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok