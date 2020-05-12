Військовий отриман поранення через обстріли в зоні ООС у вівторок

Український військовослужбовець отримав осколкове поранення в результаті обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 12 травня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Наголошується, що 12 травня бойовики в черговий раз відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїна було оперативно доставлено до лікарняного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що підрозділи операції Об'єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, дали гідну відсіч бойовикам.

Втрати противника уточнюються.

Також наголошується, що такі дії бойовиків в черговий раз підтверджують те, що супротивник цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Як повідомляли Українські Новини, 11 травня бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС, втрат не було.

В День пам'яті і примирення бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 4 військових поранені.

Раніше на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців".