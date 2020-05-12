На Донбасі бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС і понесли втрати

Бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 11 травня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це зазначається в повідомленні пресцентру ООС.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і приймали необхідні заходи з придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем Об'єднані сили рішуче припиняли всі провокації ворога", - сказано в ньому.

Обстріл зафіксовані неподалік Павлополя, Авдіївки, Красногорівки, Старогнатовки і Південного.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було. Військовослужбовці Об'єднаних сил чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські захисники окупантів змусили згорнути свою збройну активність", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 11 травня 1 бойовик убитий і 2 поранені.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано в повідомленні.

Випадки захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовані.

З початку поточної доби бойовики відкривали вогонь по околицях Кримського.

"Застосували 120-мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися", - йдеться в повідомленні.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Як повідомляли Українські Новини, в День пам'яті і примирення бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 4 військових поранені.

Раніше на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців".