Боевики открыли огонь из гранатомета и пулеметов в районе Крымского в понедельник

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 11 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского боевики обстреляли позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные для прекращения вражеской активности применили дежурные огневые средства.

Потери противника уточняются.

Подразделения ООС продолжают контролировать противника на линии столкновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы из любых направлений.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не было.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, в День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".