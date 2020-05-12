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  • У світі зафіксували вже 4,1 млн інфікованих коронавірусом. Дані на 12 травня
12 травня 2020, вівторок, 08:31 15
Світ 2020-05-12T10:15:02+03:00
Українські Новини
У світі зафіксували вже 4,1 млн інфікованих коронавірусом. Дані на 12 травня

У світі зафіксували вже 4,1 млн інфікованих коронавірусом. Дані на 12 травня

Елена Новикова
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У вівторок, 12 травня, у світі зареєстровано 4 177 584 випадки зараження коронавірусом, 1 456 235 з них одужали, 286 330 - померли, в той час, як в Україні станом на 11 травня кількість нових випадків COVID-19 знизилося після 2-денного зростання.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Найбільше випадків зафіксували у США, де вірус підтвердили у 1 347 881 людини, 80 681 з них померли, а 232 733 - вилікувалися.

На другому місці знаходиться Іспанія. Коронавірусом заразилися 227 436 осіб, 26 744 людини - померли, а 137 139 осіб побороли вірус.

На третьому місці Великобританія, де коронавірусом заразилися 224 332 людини, всього в країні 32 141 летальний випадок, 1 015 осіб выздровели

На четвертому місці за кількістю заражених коронавірусом знаходиться Росія. Коронавірусом в країні заразилися 221 344 осіб, померли - 2 009, 39 801 чоловік одужав.

В Італії зафіксували 219 814 випадків випадків захворювання COVID-19. Вона на п'ятому місці. Кількість померлих в країні не складає 30 739 осіб, а одужали 106 578 чоловік.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Фото: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавіруса. Фото: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї фіксують нові спалахи коронавірусу.

Також в Росії серед військових стався спалах коронавірусу після репетицій параду.

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