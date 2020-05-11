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  • В России среди военных произошла вспышка коронавируса после репетиций парада
11 мая 2020, понедельник, 20:22 216
Мир 2020-05-11T20:45:01+03:00
Українські Новини
В России среди военных произошла вспышка коронавируса после репетиций парада

В России среди военных произошла вспышка коронавируса после репетиций парада

Ярина Вацяк
Коронавирус в России, Covid-19, коронавирус у военных
Репетиция парада. Фото:
Репетиция парада. Фото: "ВКонтакте" "Алабино 2020"/proekt.media

В России планируют ослабить карантин, хоть число заболевших в стране стремительно растет. Статистику заболевших коронавирсом ухудшили парады к 9 мая. Так, по меньшей мере 376 человек, в том числе несовершеннолетние, заболели коронавирусной инфекцией после репетиций парада Победы, проходивших на подмосковном полигоне Алабино, пишет "Проект".

Репетиции парада Победы проходили в Алабино три раза в неделю с 25 марта по 16 апреля, то есть в дни, когда в Москве и Подмосковье уже ввели ограничительные меры из-за эпидемии COVID-19. Подготовку прекратили после того, как президент России Владимир Путин объявил о переносе парада на более позднюю дату в 2020 году.

В репетициях должны были участвовать 42 военных подразделения из 17 регионов России, а также сводный оркестр Минобороны и Росгвардии, знаменная группа парада Победы, "Юнармия" и казаки Всевеликого войска Донского. Ожидалось, что в параде Победы будут участвовать около 15 тысяч человек, сколько из них участвовали в репетициях, неизвестно.

Коронавирус выявили у военных и учащихся как минимум шести частей, институтов и училищ, которые участвовали в репетициях парада:

  • Суворовское училище в Твери (заболели 90 курсантов и 16 офицеров);
  • Нахимовское военно-морское училище (100 курсантов и 20 офицеров);
  • Военно-музыкальное училище имени Халилова в Москве (50 курсантов);
  • Военный университет Минобороны в Москве (предположительно 100 человек);
  • 154 отдельный комендантский Преображенский полк в Москве (число заболевших неизвестно)
  • Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина в Воронеже (число заболевших неизвестно, родители учащихся говорят о "массовых заражениях").

Как сообщали Українські Новини, пока в Украине фиксируется наименьшее количество заболевших COVID-19 за 4 суток, за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек.

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