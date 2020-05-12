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12 травня 2020, вівторок, 08:13 6
Суспільство 2020-05-12T08:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів

Сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів

Валерия Драгомирова
Карантин, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Сьогодні розпочався 62-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 10 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

4 травня на засіданні Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.


Раніше Українські Новини писали, як пройшов перший день після ослаблення карантину в Україні.

Крім того, у Львівській області місцева влада продовжила карантин до 15 травня через спалах кількості хворих в регіоні.

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