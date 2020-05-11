Путін вирішив роздавати житло звільненим з українських правоохоронних органів в Криму громадянам Росії

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду РФ підготувати указ про забезпечення житлом громадян Росії, які проходили службу в українських правоохоронних органах Криму і перебували на обліку в якості осіб, які потребують житлових приміщень до 18 березня 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Про це йдеться в повідомленні Кремля, передають Українські Новини.

"Уряду Російській Федерації підготувати спільно з МВС Росії, Росгвардиєю і представити проект указу Президента Російської Федерації, що передбачає вирішення питання, пов'язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян Російської Федерації, звільнених зі служби в правоохоронних органах України з правом на пенсію, які проходили службу в Республіці Крим і м. Севастополі та перебували на обліку як такі, що потребують житлових приміщень за місцем служби до 18 березня 2014 року", - сказано в ньому.

Термін вирішення питання вказано до 1 лютого 2021 року.

Наголошується, що Путін затвердив перелік доручень за підсумками зустрічі з представниками громадськості Криму і Севастополя, що відбулася 18 березня.

Як повідомляли Українські Новини, на території Росії і окупованого Криму незаконно утримується близько 120 громадян України, більшість з яких - кримські татари.

Росія 16 березня 2014 року провели кримський "референдум". Неконституційність референдуму визнали кримськотатарський Меджліс, Європейський Союз і США.

Європейський Союз заявив, що не визнає зараз і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією.