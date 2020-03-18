Сегодня 6-я годовщина незаконной аннексии Крыма Россией

18 марта 2014 года в Москве президентом России Владимиром Путиным совместно с самопровозглашенными председателем Совета министров Автономной республики Крым Сергеем Аксеновым, спикером Верховного совета АРК Владимиром Константиновым, и председателем Севастопольской городской государственной администрации Алексеем Чалым был подписан Договор о принятии Республики Крым в состав России после того, как 16 марта 2014 года провели крымский "референдум".

Насильственная аннексия Крыму не признается украинским государством, не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, противоречит решению Венецианской комиссии, а США и страны Европейского союза вводят против РФ экономические санкции. Российскими властями аннексия трактуется как "возвращение Крыма к России" и "восстановление исторической справедливости".

Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" территория Крымского полуострова в результате российской оккупации считается временно оккупированной территорией.

Как сообщали Українські Новини, 14 марта 2014 года в Крыму российскими военными захвачено 49 из 56 объектов Госпогранслужбы. Перед этим, 13 марта 2014 года Россия начала новые военные учения на границе с Украиной.

В феврале 2020 года США призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.