Сьогодні День пам'яті дев'яти мучеників. Що врятує від 9 хвороб і чому потрібно запам'ятовувати сни

10 травня в Україні святкували День матері, а сьогодні відзначається День дев'яти мучеників Кизицьких, які зцілюють людей від фізичних хвороб, а також в цей день можна передбачати майбутнє по погоді. Українські Новини зібрали головні звичаї та прикмети в День святих мучеників Кизицьких, за якими можна передбачити майбутнє. Сьогодні відзначається День пам'яті дев'яти мучеників Кизицьких, або дев'яти цілителів. Вони загинули в III столітті нашої ери в місті Кизик (зараз це територія сучасної Туреччини) за християнську віру. Через кілька років після їх смерті, у їхньому рідному місті побудували храм і перенесли туди мощі святих. З того часу там почали відбуватися чудеса – хворі люди почали одужувати, а божевільні зцілятися. Заговори Вважається, мученики Кизицькі можуть зцілити від тілесних хвороб. Для цього потрібно опівдні стати на відкритій місцевості, розкинути руки, повернутися до сонця і вітру і сказати слова: "Щоб напасті кров не ламали, по жилах не ходили, пухлини не приводили, кісток не ламали, суглобів не крутили, щоб чоловік був від землі чистий, від води світлий", – передає видання "Intermarium-Новини Міжмор'я". Прикмети і звичаї 12 травня природа може передбачити багато подій. Тому в цей день стежать за тим, що відбувається навколо. Якщо схід сонця був яскравим, то літо буде теплим. Зоряне небо передвіщає багатий урожай. Якщо комахи переселяються в сухе місце, це до дощу. Безліч жуків віщують засуху. Якщо у цей день береза розпустила листя раніше вільхи, то влітку буде посуха, і навпаки. Якщо у цей день буде блискавка перед дощем – опади будуть йти довго. Якщо 12 травня бджола жалить, це врятує від дев'яти недуг, оса – дев'ять недуг принесе. Вважається, що сни в ніч з 11 на 12 травня також віщі. А якщо 12 травня народжується дитина, їй доведеться пройти через 9 випробувань. Одруження у цей день передвіщає спокійне і довге сімейне життя. День пам'яті дев'яти мучеників вважається і днем цілителів. 12 травня лікували хвороби травами і молитвами. Іменини 12 травня: Василь, Іван, Федот, Филимон. Як повідомляли Українські Новини, 8 травня віряни відзначали День святого Марка, або повелителя весняних дощів. Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 11 травня.