Сьогодні День пам'яті дев'яти мучеників. Що врятує від 9 хвороб і чому потрібно запам'ятовувати сни

10 травня в Україні святкували День матері, а сьогодні відзначається День дев'яти мучеників Кизицьких, які зцілюють людей від фізичних хвороб, а також в цей день можна передбачати майбутнє по погоді. Українські Новини зібрали головні звичаї та прикмети в День святих мучеників Кизицьких, за якими можна передбачити майбутнє.

Сьогодні відзначається День пам'яті дев'яти мучеників Кизицьких, або дев'яти цілителів. Вони загинули в III столітті нашої ери в місті Кизик (зараз це територія сучасної Туреччини) за християнську віру. Через кілька років після їх смерті, у їхньому рідному місті побудували храм і перенесли туди мощі святих. З того часу там почали відбуватися чудеса – хворі люди почали одужувати, а божевільні зцілятися.

Заговори

Вважається, мученики Кизицькі можуть зцілити від тілесних хвороб. Для цього потрібно опівдні стати на відкритій місцевості, розкинути руки, повернутися до сонця і вітру і сказати слова: "Щоб напасті кров не ламали, по жилах не ходили, пухлини не приводили, кісток не ламали, суглобів не крутили, щоб чоловік був від землі чистий, від води світлий", – передає видання "Intermarium-Новини Міжмор'я".

Прикмети і звичаї

12 травня природа може передбачити багато подій. Тому в цей день стежать за тим, що відбувається навколо.

Якщо схід сонця був яскравим, то літо буде теплим.

Зоряне небо передвіщає багатий урожай.

Якщо комахи переселяються в сухе місце, це до дощу.

Безліч жуків віщують засуху.

Якщо у цей день береза розпустила листя раніше вільхи, то влітку буде посуха, і навпаки.

Якщо у цей день буде блискавка перед дощем – опади будуть йти довго.

опади будуть йти довго. Якщо 12 травня бджола жалить, це врятує від дев'яти недуг, оса – дев'ять недуг принесе.

Вважається, що сни в ніч з 11 на 12 травня також віщі. А якщо 12 травня народжується дитина, їй доведеться пройти через 9 випробувань. Одруження у цей день передвіщає спокійне і довге сімейне життя.

День пам'яті дев'яти мучеників вважається і днем цілителів. 12 травня лікували хвороби травами і молитвами.

Іменини 12 травня: Василь, Іван, Федот, Филимон.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня віряни відзначали День святого Марка, або повелителя весняних дощів.

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 11 травня.