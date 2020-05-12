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  • Сьогодні День пам'яті дев'яти мучеників. Що врятує від 9 хвороб і чому потрібно запам'ятовувати сни
12 травня 2020, вівторок, 06:15 10
Lifestyle 2020-05-12T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні День пам'яті дев'яти мучеників. Що врятує від 9 хвороб і чому потрібно запам'ятовувати сни

Сьогодні День пам'яті дев'яти мучеників. Що врятує від 9 хвороб і чому потрібно запам'ятовувати сни

Ирина Николенко
Релігія, Традиції, Народні прикмети, святі місця
День дев'яти мучеників Кизицьких. Фото: heaclub.ru
День дев'яти мучеників Кизицьких. Фото: heaclub.ru

10 травня в Україні святкували День матері, а сьогодні відзначається День дев'яти мучеників Кизицьких, які зцілюють людей від фізичних хвороб, а також в цей день можна передбачати майбутнє по погоді. Українські Новини зібрали головні звичаї та прикмети в День святих мучеників Кизицьких, за якими можна передбачити майбутнє.

Сьогодні відзначається День пам'яті дев'яти мучеників Кизицьких, або дев'яти цілителів. Вони загинули в III столітті нашої ери в місті Кизик (зараз це територія сучасної Туреччини) за християнську віру. Через кілька років після їх смерті, у їхньому рідному місті побудували храм і перенесли туди мощі святих. З того часу там почали відбуватися чудеса хворі люди почали одужувати, а божевільні зцілятися.

Заговори

Вважається, мученики Кизицькі можуть зцілити від тілесних хвороб. Для цього потрібно опівдні стати на відкритій місцевості, розкинути руки, повернутися до сонця і вітру і сказати слова: "Щоб напасті кров не ламали, по жилах не ходили, пухлини не приводили, кісток не ламали, суглобів не крутили, щоб чоловік був від землі чистий, від води світлий", передає видання "Intermarium-Новини Міжмор'я".

Прикмети і звичаї

12 травня природа може передбачити багато подій. Тому в цей день стежать за тим, що відбувається навколо.

  • Якщо схід сонця був яскравим, то літо буде теплим.
  • Зоряне небо передвіщає багатий урожай.
  • Якщо комахи переселяються в сухе місце, це до дощу.
  • Безліч жуків віщують засуху.
  • Якщо у цей день береза розпустила листя раніше вільхи, то влітку буде посуха, і навпаки.
  • Якщо у цей день буде блискавка перед дощем опади будуть йти довго.
  • Якщо 12 травня бджола жалить, це врятує від дев'яти недуг, оса – дев'ять недуг принесе.

Вважається, що сни в ніч з 11 на 12 травня також віщі. А якщо 12 травня народжується дитина, їй доведеться пройти через 9 випробувань. Одруження у цей день передвіщає спокійне і довге сімейне життя.

День пам'яті дев'яти мучеників вважається і днем цілителів. 12 травня лікували хвороби травами і молитвами.

Іменини 12 травня: Василь, Іван, Федот, Филимон.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня віряни відзначали День святого Марка, або повелителя весняних дощів.

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