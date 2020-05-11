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11 мая 2020, понедельник, 05:29 1314 Инфографика
Lifestyle 2020-05-11T07:30:02+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 11 мая

Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 11 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп. Фото: pershij.com.ua

Длинные майские выходные подходят к концу, но это не повод расстраиваться, ведь звезды приготовили много интересных событый для всех знаков зодиака. О том, что ждет их в понедельник, 11 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 11 мая 2020. Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 11 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны в понедельник преуспеют во многих делах, если не будут откладывать дела в долгий ящик, а приступят к реализации планов в первой половине дня. А вечером у представителей знака, которые не состоят в отношениях, возможны романтические знакомства.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В понедельник начинания Тельцов удачно воплотятся в жизнь, а важные вопросы решатся легко. Отношения с близкими укрепятся. Вечер звезды советуют посвятить занятию спортом, умеренные физические нагрузки пойдут только на пользу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы в этот день добьются положительных результатов во многих делах. В этот день представителям знака также представится случай преодолеть разногласия с близкими. В решении определенных вопросов можно идти на небольшой риск, ведь удачное стечение обстоятельств позволит успешно реализовать задуманное.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков не будет лишних хлопот и волнений в этот день. Представители этого знака смело могут прислушиваться к мнению со стороны. Также звезды уверяют, что можно начинать реализовывать новые проекты. Кроме того, у Раков в этот день возможны приятные изменения в личной жизни.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в этот день предстоит принимать важные решения и действовать решительно, а события в этот период будут развиваться стремительно. Звезды советуют представителям этого знака постараться успевать решать текущие вопросы, не откладывая их на потом. Во второй половине дня вероятны разногласия с близкими, будьте внимательны в общении, следите за своими словами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам избегать перемен и принятия кардинальных решений в этот день. Иначе есть риск усугубить ситуацию. В понедельник также не следует форсировать события и обращать внимание на мелкие неурядицы в делах, все станет на свои места уже в ближайшие дни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам в этот день повезет. Представители этого знака могут рассчитывать на благоприятное развитие многих важных дел. Интуиция и чутье подскажут правильное решение, что позволит избежать курьезов и оплошностей. Также в понедельник будут неплохо складываться отношения с близкими.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы смогут преуспеть в делах, если будут настроены решительно и не побоятся использовать новые подходы и идеи для решения старых вопросов. Однако в этот период звезды советуют быть осмотрительнее и не действовать спонтанно, не принимать скоропалительных решений.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в понедельник необходимо сконцентрироваться на основных событиях и не стоит действовать спонтанно. Звезды уверяют, что неверно принятое решение собьет представителей этого знака с правильного пути, и они могут потерять возможность достичь задуманного.

Козерог (22 декабря – 19 января)

День у Козерогов не будет легким во многих моментах. Для того, чтобы добиться желаемого, предстоит приложить усилия. В понедельник представителям этого знака предстоит решать рутинные задачи, завершать дела прошлого. А вечером появится возможность отдохнуть и восстановить силы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет перспективный и удачный день. Неожиданный поворот в делах порадует представителей этого знака, а приятные совпадения позволят им достичь успеха во многом. Также Водолеи смогут наладить отношения с близкими и восстановить утратившие силу отношения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В течение дня у Рыб могут возникать неприятные вопросы, которые необходимо будет решать, не откладывая их в сторону. Также представителям этого знака не стоит бояться остаться один на один с проблемами, все разрешимо, если верить в себя и свои силы.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

Кроме того, в понедельник, 11 мая, в Украине будет жара до +30 градусов.

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