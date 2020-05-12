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12 травня 2020, вівторок, 07:30 16
Lifestyle 2020-05-12T08:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Міжнародний день медсестри: історія виникнення свята

Сьогодні Міжнародний день медсестри: історія виникнення свята

Ирина Николенко
Медики, Медсестра, ВООЗ, Міжнародні свята
12 травня Міжнародний день медсестри. Фото: pexels
12 травня Міжнародний день медсестри. Фото: pexels

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день медсестри, в той час як за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі не вистачає 6 мільйонів медсестер. Українські Новини зібрали цікаві факти про Міжнародний день медсестри.

Щорічно в світі 12 травня відзначають день медичної сестри. Україна приєдналася до цього свята з 1997 року за ініціативою Міністерства охорони здоров'я України та Асоціації медичних сестер України.

Цікаві факти

Найбільша кількість медичних сестер у Фінляндії – на 100 тисяч осіб припадає 2162 медсестри. Наприклад, на Гаїті на таку ж кількість – 5 медсестер.

Всесвітній день медичної сестри 12 травня святкують вже понад сто років, але офіційно свято затвердили тільки в 1971 році.

День медичної сестри почали відзначати з тих часу, як сестри милосердя зі 141 країн світу об'єдналися в професійну громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер.

Першу організацію сестер милосердя заснувала англійська медична сестра Флоренс Найнтінгейл під час Кримської війни 1853-1856 років. За рішенням Міжнародної організації Червоного хреста, в її день народження – 12 травня започаткували це свято.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня в Україні відзначали День матері.

5 травня відзначали Всесвітній день гігієни рук – як правильно мити руки під час пандемії коронавіруса.

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