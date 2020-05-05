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  • Сегодня Всемирный день гигиены рук. Как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса
05 мая 2020, вторник, 17:41 147
Жизнь 2020-05-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Всемирный день гигиены рук. Как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса

Сегодня Всемирный день гигиены рук. Как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса

Ирина Николенко
Моющие средства, Гигиена, Мыло, Коронавирус, всемирная организация здравоохранения
Как правильно мыть руки. Фото: Pixabay
Как правильно мыть руки. Фото: Pixabay

Во время карантина, который может продлиться до осени через коронавирус, важно соблюдать личную гигиену. 5 мая отмечают Всемирный день гигиены рук, и Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook напомнил, как правильно делать дезинфекцию, чтобы не заразиться инфекционными болезнями, передают Українські Новини.

Гигиена руки во время пандемии может снизить уровень заражения Covid-19. В сообщении Центра общественного здоровья отмечается, что грязные руки являются фактором риска заражения инфекционными болезнями и микроорганизмами.

"На грязных руках есть большое количество опасных микроорганизмов, поэтому даже незначительные царапины или ранки могут вызвать вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и т.д.",– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Ежедневно люди касаются мобильны телефонов, письменных столов, компьютеров, кнопок лифта, выключателей света, дверных ручек. Их поверхности является самыми грязными и большинство инфекций передается таким способом.

Как правильно мыть руки:

  • Мыть руки с моющими средствами в начале и в конце рабочего дня.
  • Особенно перед приготовлением, употреблением и раздачи пищи.
  • Мыть руки нужно после посещения туалета или смены подгузника.
  • Перед тем, как ставить контактные линзы следует мыть руки.
  • Мыть руки перед тем, как надо обработать рану.
  • Также перед приемом лекарств.
  • Обязательно мыть руки после контакта с предметами или поверхностями.
  • Также после контакта с животными или любыми биологическими жидкостями (кровь, слюна и т.д.).

Соблюдение последовательности во время мытья рук

Сначала надо намочить руки. После этого нанести мыло и тщательно потереть ладони. Сначала нужно потереть правой ладонью по поверхности левой руки и наоборот. Далее потереть ладони с переплетенными пальцами и кончики пальцев. Кроме этого, нужно отдельно потереть большие пальцы рук. После этого смыть мыло под проточной водой. И после этого вытереть руки насухо.

Ранее Українські Новини сообщали, как мыло может защитить от вирусов в период пандемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения рассказала как мыть руки, чтоб защитится от заражения коронавирусом.

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